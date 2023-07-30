كأس الملك سلمان.. كاسترو يثير الشكوك حول مشاركة بروزوفيتش ضد “المنستيري”

أثار لويس كاسترو، مدرب النصر، الشكوك حول إمكانية مشاركة مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق، في مباراة الاتحاد المنستيري المقرر إقامتها غدًا الإثنين في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

ويلعب النصر أمام الاتحاد المنستيري التونسي في مباراة الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

النصر افتتح مبارياته بالتعادل السلبي مع الشباب يوم الجمعة الماضي، أما الاتحاد المنستيري فسقط برباعية نظيفة على يد الزمالك.

وقال كاسترو، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "بروزوفيتش بذل مجهودات كبيرة في المباريات الأخيرة، ويشعر بحالة من الإجهاد، لذا لم نحسم مسألة مشاركته في مباراة الاتحاد المنستيري حتى الآن".

وأضاف "بطولة كأس الملك سلمان تمثل قيمة كبيرة بالنسبة إلى النصر، كل المباريات على القدر نفسه من الأهمية".

كاسترو: لا ندرس المنافسين بشكل تام

وتابع "نخوض كل المباريات بتركيز شديد، ولدينا هدف وحيد هو تحقيق الفوز، وأعترف بأننا لا ندرس المنافسين بشكل تام قبل كل مباراة في هذه البطولة".

وأكمل "جدول المباريات فرض علينا دمج اللاعبين الشباب مع الكبار، وفي النهاية سأدفع بأكثر 11 لاعبًا جاهزية أمام الفريق التونسي".

مدرب النصر أوضح أيضًا "فوز الزمالك لم يغير شيئًا من خططنا، النتيجة لم تكن عادية على الإطلاق، كان فوز الزمالك كبيرًا ومستحقًا".

بدوره، قال لاعب النصر أليكس تيليس، المنضم حديثًا من مانشستر يونايتد، "لم نحقق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز في الجولة الثانية والعودة إلى الطريق الصحيح".

واختتم تصريحاته قائلًا "لا أخشى أي شيء في كرة القدم، نحن مجموعة كاملة وعلى أتم الاستعداد لكافة التحديات".