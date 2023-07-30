بنزيما يواصل التألق.. الاتحاد أول المتأهلين لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

قاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، فريقه لحجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية)، المقامة في المملكة العربية السعودية، بعد الفوز 1-0 على الصفاقسي التونسي مساء اليوم الأحد.

ونجح الاتحاد في التغلب على نظيره الصفاقسي في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى، والتي أقيمت على ملعب "مدينة الملك فهد" بالطائف.

وحقق الاتحاد فوزه الثاني في المجموعة ليتصدر برصيد 6 نقاط، بعد أن كان تغلب على الترجي بنتيجة 2-1 يوم الخميس الماضي في مباراة الجولة الأولى.

ولن تؤثر مباراتي الجولة الثالثة في المجموعة على تأهل الاتحاد، لكنه سيواجه الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل لحسم التأهل في الصدارة.

من جانبه، أصبح الصفاقسي أول فريق يتأكد خروجه من البطولة، بعد أن تلقى هزيمته الثانية، إذ يقبع في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وكان الصفاقسي خسر أيضًا مباراة الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي بنتيجة 0-1.

ويتقابل الصفاقسي مع مواطنه الترجي يوم الأربعاء في مباراة الجولة الثالثة.

الاتحاد يهزم 9 لاعبين من الصفاقسي

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بتوقيع كريم بنزيما من تسديدة أرضية متقنة، مستغلًا تمريرة بالرأس من عبدالرزاق حمدالله.

وهذا هو الهدف الثاني لبنزيما في كأس الملك سلمان، بعد هدفه في مباراة الترجي الأولى.

وأنهى الصفاقسي المباراة بـ9 لاعبين فقط، بعد طرد ثنائي الفريق الحسين علي وموسى كونتي.

وتعرض الحسين علي للطرد بعد تسببه في إصابة طارق حامد في الوجه عند الدقيقة 41.

من جانبه، طُرد كونتي بالإنذار الثاني بعد تدخل عنيف آخر في الدقيقة 84.