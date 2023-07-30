“سابتكو” تعلن انتقال محطة النقل بين المدن بجدة إلى حي السليمانية

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، عن انتقال محطة النقل بين المدن بمدينة جدة إلى موقعها الجديد بحي السليمانية، داخل محطة القطار "سار"، اعتبارا من 1 أغسطس 2023.

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واستقبلت "سابتكو" يوم الأحد، وفداً رفيع المستوى من حكومة مدينة تشنغتشو الصينية وكبار تنفيذيّ أهم الشركات فيها، حيث تعتبر المدينة مركزاً اقتصادياً وصناعياً هاماً لدولة الصين، وقد جرى خلال اللقاء بحث تعزيز وتنمية سبل التعاون في مجال النقل والتقنية بين الجانبين.

وتأسست "سابتكو" عام 1979، كشركة سعودية مساهمة، وتعد الحكومة أكبر مساهمي الشركة لتصبح الناقل البري الوطني الأول.