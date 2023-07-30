كأس الملك سلمان.. أوسوريو: الزمالك يملك قاعدة جماهيرية في السعودية

اعتبر خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، أن الفريق الأبيض يملك قاعدة جماهيرية في المملكة العربية السعودية تسهل عليه مواجهتي النصر والشباب في كأس الملك سلمان للأندية.

ويخوض الزمالك بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) الجارية في السعودية.

ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معه الاتحاد المنستيري والنصر والشباب.

وافتتح الزمالك مواجهاته في البطولة بالفوز على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة يوم الجمعة، ويستعد لملاقاة الشباب الإثنين، ثم النصر يوم الخميس.

وقال أوسوريو، في مؤتمر صحفي عقد الأحد، "سنواجه فريقًا كبيرًا وقويًا، ستكون مباراة غاية في الصعوبة أمام خصم يمتلك مزيجًا من الخبرات والشباب ولاعبين على مستوى عالٍ مثل إيفر بانيجا".

أوسوريو: سعيد بالاحتكاك مع مدارس مختلفة

وتابع المدرب الكولومبي "الشباب يعتمد على الاستحواذ بشكل جيد، وسنحاول من جانبنا امتلاك الكرة قدر الإمكان، وسنحاول الحفاظ على نفس أفكارنا في اللعب، ولن نغير أسلوبنا أبدًا، وسنحاول صناعة أكبر عدد من الفرص للتسجيل".

وواصل "البطولة العربية فرصة جيدة للأندية المصرية لمنافسة نظيرتها السعودية، في ظل جودة تدعيماتها على مستوى الصفقات في الفترة الماضية".

وزاد "فخورون للغاية بما قدمناه في مباراة الاتحاد المنستيري، وأنا على المستوى الشخصي سعيد بالاحتكاك بمدارس مختلفة في البطولة العربية".

وعن فكرة اللعب أمام النصر والشباب خارج أرضه، علق "صحيح أننا سنواجه الشباب والنصر في عقر دارهما، لكننا أيضا نمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة هنا في السعودية، وعموما الفوز خارج الملعب يمنحنا دفعة معنوية هائلة".

من جانبه، أوضح نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، في المؤتمر ذاته، "نستفيد كثيرًا من وجود محمد عبدالشافي ومحمود حمدي الونش معنا في السعودية، والكل شاهد سيد عبدالله عندما احتفل معهما بعد هدفيه أمام الاتحاد المنستيري، وهو أمر يعكس الروح الرياضية الكبيرة داخل معسكر الفريق".