الشباب والزمالك.. مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

يواجه الشباب نظيره الزمالك المصري في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات اليوم الإثنين.

وتقام مساء اليوم الإثنين 4 مباريات في كأس الملك سلمان للأندية، المستمرة حتى 12 أغسطس المقبل.

وتُلعب مباريات الجولة الثانية في المجموعتين الثالثة والرابعة، ليسدل الستار على مباريات هذه الجولة، قبل أن تحصل الفرق على راحة غدًا الثلاثاء، ثم تقام مباريات الجولة الثالثة والحاسمة على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

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كما تقام 4 مباريات في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات، الجارية في أستراليا ونيوزلندا.

أيضًا، يواصل مانشستر يونايتد استعداداته للموسم الجديد 2023-2024 بمواجهة قوية ضد بروسيا دورتموند.

مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

الساعة 04:00 مساءً.. الوحدة الإماراتي وشباب بلوزداد الجزائري.. عبر قنوات SSC السعودية.

الساعة 06:00 مساءً.. الشباب والزمالك المصري.. عبر قنوات SSC السعودية.

الساعة 08:00 مساءً.. الرجاء المغربي والكويت الكويتي.. عبر قنوات SSC السعودية.

الساعة 10:00 مساءً.. الاتحاد المنستيري التونسي والنصر.. عبر قنوات SSC السعودية.

مباريات ودية

الساعة 04:00 صباحًا.. مانشستر يونايتد وبروسيا دورتموند.

كأس العالم للسيدات

الساعة 10:00 صباحًا.. اليابان وإسبانيا.. عبر قنوات beIN Sports.

الساعة 10:00 صباحًا.. كوستاريكا وزامبيا.. عبر قنوات beIN Sports.

الساعة 01:00 ظهرًا.. كندا وأستراليا.. عبر قنوات beIN Sports.

الساعة 01:00 ظهرًا.. أيرلندا ونيجيريا.. عبر قنوات beIN Sports.