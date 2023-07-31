يصعب كسره.. رينارد يحقق رقمًا تاريخيًا في كأس العالم

حقق الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب فرنسا للسيدات، رقمًا تاريخيًا على مستوى بطولات كأس العالم، سيكون من الصعب أن يحطمه مدرب آخر في المستقبل القريب.

وقاد رينارد منتخب بلاده فرنسا لتحقيق الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم للسيدات 2023، والجارية في نيوزلندا وأستراليا.

ويعد فوز منتخب فرنسا هو الأول لفريق الديوك في النسخة الجارية من كأس العالم للسيدات، بعد أن تعثر الفريق بالتعادل أمام جامايكا بدون أهداف في مباراة الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

رينارد أول مدرب يحقق الفوز في كأس العالم للرجال والسيدات

وبات رينارد بذلك أول مدرب في التاريخ يحقق الفوز في مباراة بكأس العالم للرجال، وأخرى في كأس العالم للسيدات.

يأتي ذلك بعد أن قاد رينارد منتخب السعودية لتحقيق فوز تاريخي على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للرجال 2022، التي أقيمت في قطر، على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

والمفارقة أن الانتصارين جاءا بنتيجة واحدة (2-1).

كان هيرفي رينارد تولى قيادة منتخب السعوية للرجال خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2023.

وقاد المدرب الفرنسي منتخب السعودية في بطولة كأس العالم 2022، وهي المشاركة الثانية للمدرب في المونديال، علمًا بأنه لم يحقق أي انتصار مع منتخب المغرب في نسخة 2018.

ورغم تحقيق الفوز على العملاق الأرجنتيني، خسر الأخضر على يد بولندا والمكسيك ليودع مرفوع الرأس من دور المجموعات.