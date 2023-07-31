السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى منتصف أغسطس

أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية اليوم الاثنين تمديد إغلاق المجال الجوي أمام كل حركة الطيران حتى 15 أغسطس المقبل، واستثنت من القرار رحلات المساعدات الإنسانية، ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

في وقت مبكر من صباح الاثنين، أوضح مطار الخرطوم الدولي أن الإغلاق لا يشمل رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء، بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وإغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد اندلاع صراع عسكري بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.

وتسبب القتال الذي اندلع في 15 أبريل الماضي، في مقتل 3900 شخص على الأقل وتشريد نحو 3.5 مليون آخرين، حيث ونزح أكثر من 2.6 مليون شخص داخل السودان منذ بدء الحرب، وفر أكثر من 800 ألف آخرين عبر الحدود، وفقًا لتقارير أممية.