الأمطار تجبر الآلاف في بكين على الفرار من بيوتهم

هطلت أمطار غزيرة هي الأكبر هذا العام على العاصمة الصينية بكين، وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من بيوتهم، تزامنًا مع مرور الإعصار دوكسوري عبر المدينة، مع تحذيرات من اقتراب العاصفة المدارية خانون التي من المتوقع أن تضرب الصين هذا الأسبوع.

وأعلنت الصين إجلاء 30 ألف شخص من منازلهم في العاصمة الصينية بكين خوفًا من الأمطار الغزيرة بعد إعصار دوكسوري.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إن هطول الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة وعدة مناطق منها خبي وتيانجين وشرق شانشي مع تبدد الإعصار فوق شمال الصين.

مع استمرار هطول الأمطار، التي قد تؤدي إلى سقوط كابلات الكهرباء وغمر المحاصيل بالمياه، حثت العاصمة الصينية المواطنين على التفكير في العمل من المنزل.

وفقًا لمرصد العاصمة الصينية بكين للأرصاد الجوية، بلغ متوسط هطول الأمطار في المدينة خلال الليل نحو 140.7 مليمتر، وبلغ الحد الأقصى لهطول الأمطار في فانغشان نحو 500.4 مليمتر.

وفرضت حالة التأهب القصوى لمواجهة المطر في بكين وتيانجين وأجزاء من أقاليم هينان وشانشي وشاندونج، بعدما اجتاح إعصار دوكسوري جنوب الصين.