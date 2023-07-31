الأرصاد: أمطار متوسطة على جازان وعسير

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد.

كما توقع جريان للسيول، على محافظات عدة هي الحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، وأشار إلى استمرار الحالة حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأشار المركز، إلى وجود أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

استمرار الطقس الحار

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

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وأشار المركز إلى أن لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير. ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.