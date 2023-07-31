أول طلبات يايسله.. الأهلي يتحرك لضم مدافع النصر

طلب الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي الجديد، من إدارة ناديه التعاقد مع عبدالإله العمري، مدافع النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، صباح اليوم الإثنين، فإن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في نادي النصر من أجل المدافع، تلبية لرغبة المدرب الذي عُين الأسبوع الماضي.

متى ينتهي عقد العمري مع النصر؟

وما شجّع الأهلي على الدخول في مفاوضات مع النصر لضم العمري، أن اللاعب يتبقى له 6 أشهر لدخول الفترة الحرة من عقده، والتي يسمح لها فيها بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى إدارة ناديه.

وينتهي العقد بنهاية الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن يايسله طلب من الإدارة التعاقد مع مدافع دولي محلي، قبل أن يقع اختياره على العمري.

وحسب الصحيفة، فإن رغبة المدرب الألماني الجديد تلاقت مع وجهات نظر اللجنة التنفيذية للنادي الأخضر.

ومن المنتظر أن تشهد المفاوضات حول العمري "خطوات سريعة" خلال الأيام المقبلة، بعد نهاية بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي يشارك فيها النصر.

ويعتبر العمري عنصرًا أساسيًا في تشكيلة النصر، حيث لعب مباراة الشباب الأخيرة كاملة.

وأبرم الأهلي في الميركاتو الجاري 7 صفقات حتى الآن، بضم كل من: ألان سانت ماكسيمين، ورياض محرز، وإدوارد ميندي، وروبرتو فيرمينو، وسميحان النابت، وفهد الرشيدي، وعبدالله عطيف.