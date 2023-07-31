بنزيما يعادل رقم “نيمار الزمالك” في كأس الملك سلمان للأندية

عادل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، رقم سيد عبدالله الشهير بـ"نيمار"، لاعب الزمالك المصري، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) حتى الآن.

وكان سيد عبدالله "نيمار" فاجأ الجميع بتسجيله هدفين متتاليين بعد أن دخل بديلًا في مبارة فريقه الزمالك ضد الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة، والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء برباعية نظيفة.

وأحرز نيمار الهدفين الثالث والرابع لفريقه في المباراة، ليعتلي صدارة الهدافين.

لكن بنزيما تساوى مع نيمار في كونهما اللاعبين اللذين سجلا أكثر من هدف واحد في البطولة حتى الآن، بعد أن هز المهاجم الفرنسي شباك الصفاقسي التونسي.

وسجل بنزيما هدفًا أمس الأحد قاد به الاتحاد لتخطي عقبة الصفاقسي بنتيجة 1-0 ضمن الجول الثانية.

وكان بنزيما افتتح رصيده التهديفي بهدف في مرمى الترجي التونسي، يوم الخميس الماضي، في مباراة شهدت انتصار الفريق السعودي بنتيجة 2-1.

صراع مرتقب على لقب الهداف

ومن المتوقع أن يشهد صراع لقب هداف بطولة كأس الملك سلمان للأندية صراعًا شرسًا، نظرًا لكثرة النجوم.

ويمكن لعدد من لاعبي فرق المجموعتين الثالثة والرابعة أن ينضموا لسباق الهداف بالتساوي مع بنزيما ونيمار حال تسجيل هدف في مباريات الجولة الثانية اليوم.