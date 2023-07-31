أمين عام التعاون الخليجي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الخليجية العراقية في كافة المجالات

وصل جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ونائب رئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين.

البديوي يستهل الزيارة بلقاء وزير الخارجية

والتقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اليوم، الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، بمقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد.

وأكد البديوي خلال اللقاء، على أن تعزيز العلاقات الخليجية- العراقية يعود بالمنفعة المتبادلة وفقاً للمصالح المشتركة ويوطد أسس التعاون بينهما.

وناقشا عدد من الموضوعات أهمها متانة أواصر العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وأهمية تعزيزها على كافة المجالات.

واستعراض خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة (2019-2024)، ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، مؤكداً معاليه بأن هذا المشروع هو رسالة أخوية لحكومة وشعب العراق الشقيق، مفادها بأن استقرار العراق هو أولوية لدى دول المجلس لما يربطنا بهم من علاقات أخوية وأواصر تعاون مشتركة.

وجدد الأمين العام دعوة أصحاب الجلالة وقادة دول المجلس بشأن تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات والتأكيد على أهمية دعم العراق في الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.

الرئيس العراقي يستقبل البديوي

عقب لقاء البديوي بوزير الخارجية العراقي، استقبله الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، في قصر بغداد بالعاصمة العراقية بغداد.

جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوطيدة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.