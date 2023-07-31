ديلي ميل: مسئولو بايرن ميونخ بصدد السفر إلى لندن لحسم صفقة هاري كين

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سفر يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، وماركو نيبه مدير الشؤون التقنية، إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين للتحرك لدفع صفقة ضم هاري كين من توتنهام الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن بايرن ميونخ سيتقدم بعرض ثالث ومحسن لضم قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، وتبلغ قيمته 87 مليون يورو (96 مليون دولار) إلى جانب متغيرات.

بايرن ميونخ تقدم بعرضين سابقين

وتردد أن بايرن ميونخ تقدم بعرضين سابقين بقيمة 70 مليون يورو و80 مليون يورو، لكنهما قوبلا بالرفض من جانب دانييل ليفي الرئيس التنفيذي لتوتنهام.

وأشارت تقارير أيضًا إلى أن جو لويس مالك نادي توتنهام أوصى ليفي ببيع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في حال عدم تمديد التعاقد إلى ما بعد 2024، لتفادي رحيله بدون مقابل.

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وكان توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات كين.

ولم يتمكن المهاجمون الحاليون في بايرن من تعويض رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني قبل 12 شهرًا، لذلك يعد التعاقد مع هاري كين أولوية للنادي البافاري.