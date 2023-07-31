“مدينتي” تسجل 7795 عقدًا إلكترونيًا بجدة خلال 6 أشهر

سجلت منصة "مدينتي" التابعة لأمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، بواقع 7795 عقدًا إلكترونيًا ترتبط بعدد 9,751 حاوية، وذلك لجمع ونقل نفايات الأنشطة التجارية بمدينة جدة.

اقرأ أيضًا.. “سابتكو” تعلن انتقال محطة النقل بين المدن بجدة إلى حي السليمانية

وكشف تقرير صادر عن مركز مدينتي بالأمانة، أن عدد عقود نظافة مشاريع البناء والهدم بلغ 972 عقداً إلكترونياً موثقاً، وعدد 4,613 حاوية من ناقلي النفايات بانتظار التعاقد خلال هذه الفترة ، كما تم تسجيل 904 مركبات للمنشآت والأفراد بعد تحقيق كافة الاشتراطات الفنية للمنصة.

وبيّن التقرير أن مركز منصة " مدينتي " عقد أكثر من 40 ورشة عمل لكافة المتعاملين مع المنصة لتحفيز على تسجيل كافة المركبات والشاحنات على المنصة، ورفع الوعي بكافة إجراءات المنصة واشتراطات التسجيل، لزيادة نسبة الامتثال والحد من الرمي العشوائي والممارسات السلبية في منظومة النفايات، والتعدي على الممتلكات العامة وإتلافها مما يحقق أهداف خطة معالجة التشوه البصري على مستوى المملكة.