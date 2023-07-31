سر رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية فرنسية،الإثنين، سر رحيل الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي المفاجيئ عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير إلى أن ديمبلي وافق بالفعل على الانتقال إلى باريس سان جيرمان، من خلال تفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ديمبلي كان يخطط للبقاء مع برشلونة، لكنه شعر بالخيانة بعد أن اكتشف عرض النادي الكتالوني للتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلي علم بأن برشلونة عرض على باريس الحصول على خدماته إلى جانب جافي، مقابل ارتداء مبابي لقميص البارسا هذا الصيف عبر صفقة تبادلية.

وأوضحت أن هذا الأمر غير من قرار عثمان ديمبلي الذي قرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وخاض ديمبلي مع برشلونة 35 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9 آخرين.

يذكر أن ديمبلي (26 عامًا) انضم لصفوف البارسا في صيف 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.