الشباب يستهدف ضم مهاجم إنتر

يستهدف نادي الشباب التعاقد مع الأرجنتيني خواكين كوريا مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بحسب موقع "سبورتس إيطاليا".

وأوضح الموقع الإيطالي أن نادي الشباب يعد الآن أكثر المهتمين بضم كوريا، وأن إنتر مستعد لسماع العروض بشأن اللاعب عقب عودة الفريق من رحلته الآسيوية.

إنتر بدأ يتحرك لدعم هجومه

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن إنتر بدأ يتحرك لدعم هجومه تحسبًا للخروج المحتمل لكوريا هذا الصيف.

ولم يتبق في هجوم النيراتزوري سوى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي المنضم حديثاً ماركو تورام.

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وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن الإنتر قد يسعى لاستعادة التشيلي أليكسس سانشيز الذي قضى الموسم الماضي في صفوف مارسيليا الفرنسي.

مسيرة خواكين كوريا مع الأندية

وبدأ كوريا البالغ من العمر 28 عامًا مشواره الاحترافي في الأرجنتين بقميص فريق إستوديانتيس، قبل أن ينتقل لأوروبا من بوابة سامبدوريا الإيطالي عام 2015.

ولعب كوريا بعدها لإشبيلية ولاتسيو قبل أن ينضم للإنتر عام 2021.

ولعب المهاجم الأرجنتيني بقميص إنتر 76 مباراة سجل فيها 10 أهداف، ويستمر عقده مع الفريق حتى صيف 2025.