أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن أي مشروع تقوم به أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة، هو جزء من مشروعات كبيرة تقوم بها لخدمة الأهالي، وهي مشروعات خير وبركة، وجزء لا يتجزأ من أهداف جودة الحياة التي تسعى المملكة لتحقيقها.

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وقال أمير منطقة تبوك: "نحن محظوظون في هذا الوطن بما نجده من جودة للحياة في كافة نواحيه، بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، من مشروعات تصب في خدمة الوطن والمواطن"، موجهاً الشكر لأمين المنطقة ولمنسوبي الأمانة على ما قاموا به من جهود.

جاء ذلك عقب وقوف الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، ميدانياً على عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها أمانة منطقة تبوك الجاري تنفيذها، وكذلك التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالمنطقة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد، أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، وعدد من قيادات الأمانة.

مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد

واستمع لشرح عن المشروعات التي نفذتها أمانة المنطقة، ومنها مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد ومراحل إنشائه، حيث يعد النفق أحدث المشاريع التنموية في مدينة تبوك، وتم إنشاؤه بقيمة إجمالية تجاوزت 143 مليون ريال، ويبلغ طوله 720 متراً، وبعرض يصل لـ28 متراً، بعدد 6 حارات مرورية، ومسارات مرور علوية على جانبي النفق بعدد مسارين مروريين وحارة تخزين جانبية لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة وممرات مشاة على جانبي النفق، ونظام لتصريف مياه الأمطار داخل وخارج النفق، وإضاءة داخل النفق بـ120 كشافا وإضاءات ديكورية بعدد 1000 كشاف لجانبي النفق و64 عمود إنارة في الأعلى.

وأوضح أمين منطقة تبوك، أن النفق سيسهم في تحرير الحركة المرورية والحد من الازدحام المروري وخفض زمن التوقف، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وكفاءة الطرق وتسهيل الوصول الشامل والتنقل بشكل آمن بين كافة المنشآت والمرافق التجارية والخدمية والأحياء السكنية المجاورة، مشيراً إلى أن تصميم وتنفيذ واجهات وتشطيبات النفق تمت بما يتوافق مع الهوية العمرانية للمدينة، ليمثل تحفة معمارية في قلب المدينة تتزين بأحرف اللغة العربية المرسومة بخط الثلث العريق الذي يزين علم مملكتنا الغالية.

مستهدفات رؤية المملكة 2030

وأكد المهندس اليوسف، أن الأمانة مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية والمميزة التي تهدف من خلالها لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والرقي بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، معرباً عن شكره لأمير المنطقة على توجيهاته ورعايته الدائمة لمشاريع الأمانة بتبوك وفي كافة محافظات المنطقة.