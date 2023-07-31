التونسية أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي

تقدمت التونسية أنس جابر إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة، الاثنين، على حساب الفرنسية كارولين جارسيا.

فيما لا تزال البولندية إيجا شفيونتيك مهيمنة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وكانت نجمة التنس التونسية قد بلغت نهائي ويمبلدون، عندما خسرت أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 4-6 و4-6 في 15 يوليو.

ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي:

1- إيغا شفيونتيك (بولندا)

2- أرينا سابالينكا (بيلاروس)

3- إيلينا ريباكينا (كازاخستان)

4- جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة)

5- أنس جابر (تونس)

6- كارولين غارسيا (فرنسا)

7- كوكو جوف (الولايات المتحدة)

8- بترا كفيتوفا (الجمهورية التشيكية)

9- ماريا ساكاري (اليونان)

10- ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية)