الهلال والأهلي مهتمان بالتعاقد مع البرازيلي أراو

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن اهتمام الهلال والأهلي بالتعاقد مع البرازيلي ويليان أراو، لاعب وسط فناربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب موقع «بولافيب» البرازيلي، فإن النادي الأهلي قدم عرضًا بقيمة 6 ملايين يورو لضم لاعب الوسط البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا.

الأهلي متقدم في سباق الحصول على خدمات أراو

وأضاف الموقع البرازيلي أن ناديي الهلال والأهلي السعوديين مهتمان بالتعاقد مع أراو، إلا أن الأخير يبدو متقدماً في سباق الحصول على خدماته بعدما قدم عرضاً رسمياً لناديه التركي.

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وكان اللاعب مرشحاً للعودة للدوري البرازيلي من بوابة أحد ناديي بالميراس أو كورينثيانز، قبل أن يظهر العرض السعودي.

ويلعب أراو في مركز الوسط الدفاعي، ويجيد اللعب أيضًا كقلب دفاع.

مسيرة مميزة لـ أراو

وبدأ أراو مسيرته الكروية بالبرازيل في كورينثيانز عام 2011، ومعه أحرز لقبي كوبا ليبرتادوريس، وكأس العالم للأندية 2012.

ودافع اللاعب بعدها عن ألوان أندية برازيلية أخرى مثل بورتوجيسا، شابوكوينسي، بوتافوجو، قبل أن يستقر في فلامنجو لستة مواسم بين عامي 2016 و2022.

وأحرز أراو مع فلامنجو 11 لقبًا لعل أهمها لقبان في الدوري البرازيلي ومثلهما في كوبا ليبرتادوريس.

ويتبقى في عقد اللاعب مع فناربخشة عام واحد، في حين تبلغ قيمته السوقية 6 ملايين يورو وفق موقع «ترانسفير ماركت».