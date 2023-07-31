الأمين العام لمجلس التعاون: نولي اهتماماً كبيراً بتعزيز العلاقات مع العراق

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقتها مع جمهورية العراق من خلال السعي لبناء شراكة استراتيجية وثيقة في كافة المجالات.

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جاء ذلك خلال لقاءه، برئيس مجلس النواب لجمهورية العراق محمد ريكان الحلبوسي في مقر مجلس النواب بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي انطلاقاً مما يربط دول مجلس التعاون والعراق من علاقات أخوية راسخة مرتكزة على الجوار الجغرافي والدين واللغة والتاريخ المشترك، ما يعزز لبناء المستقبل وتعزيز التنمية والسلم الجماعي.