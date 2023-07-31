انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف تحت رعاية ولي العهد غدًا

تنطلق غدًا، الثلاثاء، فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأنهت اللجنة المنظمة للمهرجان في وقت مبكر كامل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بميدان محافظة الطائف.

وستكون البداية غدًا بأشواط المرحلة التمهيدية ولمدة 12 يوماً متواصلة، وذلك على فترتين؛ صباحية عند 6:30 صباحاً، ومسائية عند 3:00 مساءً.

قيمة الجوائز المالية

وأعلن الاتحاد السعودي للهجن زيادة في قيمة الجوائز المالية بعد رفع قيمة جائزة سيف ولي العهد من مليون ريال، إلى مليون وسبع مائة وخمسين ألف ريال، لتفوق قيمة الجوائز أكثر من 57 مليون ريال، تتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحليين والدوليين، وبلغ عدد الأشواط التي سيتنافسون عليها خلال فترة المهرجان 589 شوطًا متنوعًا.

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وشهدت النسخ السابقة من المهرجان، الذي انطلق في نسخته الأولى عام 2018م، إقبالاً لافتًا من محبي رياضة الهجن في العالم؛ إذ يهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.

عوائد اقتصادية

كما حقّق المهرجان عوائد اقتصادية من خلال تنظيم فعاليات متنوّعة تدعم الموروث التراثي وتعزّز من الحفاظ عليه وتنميته، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة، بينما تركّز الفعاليات في نسخ المهرجان كافة، على تأصيل تراث الهجن في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.

يُذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من سمو ولي العهد، واهتمام سمو وزير الرياضة، وسمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.