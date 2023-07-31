روسيا: لا يوجد أي أسس لبدء محادثات سلام مع أوكرانيا

نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، ما يتردد عن قرب عقد اتفاق برعاية دولية مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف لا تتوافر حاليا أسس لمحادثات سلام مع أوكرانيا.. نحن بالحاجة لمعرفة الغرض من المحادثات المقبلة المزمع عقدها في السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا".

4 قتلى و43 مصابا في هجوم جديد

ولقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 43 آخرون في غارة روسية على مبنى سكني في وسط أوكرانيا يوم الاثنين، وفقًا لوزير الداخلية الأوكراني.

كتب إيغور كليمينكو على "Telegram" أن روسيا قصفت مدينة في الصباح بصاروخين، ودمرت عدة طوابق.

اتهمت روسيا أوكرانيا مرارًا بتنفيذ ضربات بطائرات بدون طيار على أراضيها في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 3 طائرات مسيرة سقطت في العاصمة موسكو في 30 يوليو فيما اصطدمت طائرتان بمكاتب.

على الرغم من أن أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها عن حوادث محددة، إلا أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال إن الهجمات على الأراضي الروسية كانت "عملية حتمية وطبيعية وعادلة تمامًا".

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