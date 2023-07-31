المملكة تستعرض جهودها في تطوير منظومة البحث الابتكار بدول مجلس التعاون

شاركت المملكة ممثلة بهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، في أعمال منتدى واقع ومستقبل قطاع البحث والتطوير والابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي 2023م، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

خلال المنتدى الذي استمر ليومين، استعرض ممثل الهيئة الدكتور هاني شودري، جهود المملكة في دعم قطاع البحث والتطوير والابتكار والتوجهات الوطنية للارتقاء بجودة مُخرجات البحث العلمي والابتكار.

كما استعرض ممثل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، المبادرات الإستراتيجية والتحولية، لاستقطاب الكفاءات من الباحثين المميزين في المملكة، والتجارب الناجحة في تتجير الابتكار وتسويقها.

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