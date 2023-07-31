الصين تصدر أعلى مستوى إنذار في بكين بسبب الفيضانات

أصدرت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أعلى مستوى إنذار في العاصمة بكين، تحسبا للفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة، حسب رويترز.

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وجاء في إشعار أصدرته السلطات، أن أجزاء كبيرة من ضواحي بكين تواجه خطر انهيار المباني والانهيارات الأرضية والطينية.

وأصدرت السلطات إنذارا أحمر نادرا للتحذير من الفيضانات.

وشهدت العاصمة الصينية أمطارا غزيرة تُعد أعلى مستوى يتم تسجيله في 2023، مع مرور بقايا الإعصار دوكسوري عبر بكين، الاثنين، مما أجبر أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم.

وأعربت السلطات الصينية عن خشيتها من أن تُلحق العاصفة خانون مزيدا من الأضرار بالمحاصيل الزراعية التي تعرضت بالفعل لهبوب الإعصار دوكسوري.