الشباب يفوز على الزمالك المصري بكأس الملك سلمان للأندية العربية

حقق فريق الشباب فوزاً مهماً على نظيره الزمالك المصري، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

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وسجل فريق الشباب هدفه الوحيد عند الدقيقة 44 من نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب إيفر بانيغا،وبذلك يرتفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد الزمالك عند 3 نقاط.

ويلتقي فريق النصر السعودي بنظيره الاتحاد المنسيتري،ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية،في تمام العاشرة من مساء اليوم على المدينة الرياضية بالطائف.