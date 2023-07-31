منظمة التعاون الإسلامي تدين تكرار الاعتداءات السافرة على قدسية المصحف الشريف

صدر البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن تداعيات حرق المصحف، مساء الإثنين.

وأدان البيان بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف ويأسف لتكرارها، كما أسف لعدم اتخاذ مايلزم لمنع تدنيس المصحف في السويد والدنمارك.

وجدَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه،خلال كلمته في افتتاح الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت اليوم افتراضياً، دعوته إلى السلطات السويدية والدنماركية إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الرسمي لمنع تكرار تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف.

القضية خطيرة بالنسبة للعالم الإسلامي

وأعرب عن خيبة أمله من عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد حتى الآن، داعياً السلطات إلى النظر في خطورة القضية بالنسبة للعالم الإسلامي وانعكاساتها على علاقاتها مع دول المنظمة.

ونقل الأمين العام مخاوف الدول الأعضاء إلى حكومتي السويد والدنمارك والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي من استمرار إصدار السلطات السويدية والدنماركية التراخيص التي سمحت بارتكاب مثل هذه الأعمال التي وصلت إلى مستوى مقلق.

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