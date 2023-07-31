إيرادات السياحة التركية تقفز لـ13 مليار دولار بالربع الثاني

أعلن معهد الإحصاء التركي، ارتفاع الإيرادات السياحية في تركيا بنسبة 23.1 بالمئة إلى 12.98 مليار دولار في الربع الثاني من العام، حيث تصدر السياح الوافدين من روسيا وألمانيا وبريطانيا قائمة الأجانب في يونيو الماضي.

وارتفعت إيرادات السياحة التركية في 2022 بنسبة 53.4 بالمئة مقارنة بعام 2021، وذلك بمستوى غير مسبوق عند 46.28 مليار دولار، بعد أن تلاشت آثار جائحة كوفيد-19 التي استمرت فترة طويلة، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقًا لبيانات وزارة السياحة التركية، اليوم الاثنين، فقد ارتفعت أعداد السياح الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا بنسبة 11.35 بالمئة في يونيو من العام السابق، كما بلغ عدد الزوار 5.58 مليون مقارنة مع 5.02 مليون في يونيو 2022 ونحو مليونين في الشهر نفسه من عام 2021.

إقرأ أيضًا:

%8 ارتفاعًا في حركة السفن بموانئ المملكة

التأمينات: إنجاز أكثر من 25 مليون خدمة عبر “تأميناتي أعمال”