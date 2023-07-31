طيران الرياض تحير الجمهور بـ13 ثانية

شوّقت شركة "طيران الرياض" جمهور الكرة في المملكة العربية السعودية بتغريدة مثيرة للجدل.

وعبر مقطع فيديو مدته 13 ثانية نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تظهر كرة في السماء مع تعليق "رحلة جديدة تلوح في الأفق".

وتفاعل رواد المنصة مع الإعلان الترويجي متسائلين عما تشير إليه الشركة من إعلانها، وهل سيحظى فريقا محليا أو عالميا برعاية "طيران الرياض" أم لا.

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