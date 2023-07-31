الرجاء المغربي يهزم الكويت ويعبر إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

تغلب الرجاء المغربي على الكويت الكويتي 2-0، مساء اليوم الإثنين، وتأهل بذلك للدور الربع نهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وودع الكويت البطولة من دور المجموعات بصحبة شباب بلوزداد الجزائري الذي خسر أمام الوحدة الإماراتي في وقت سابق اليوم 2-1.

رحيمي يسجل

افتتح الحسين رحيمي التسجيل للرجاء في الدقيقة 52 من عمر اللقاء اثر تمريرة عرضية من زميله نوفل الزرهوني ليسكنها رحيمي الشباك.

وأضاف زميله محمد ازريدة الهدف الثاني بعدها بنحو 11 دقيقة بعد تبادل سريع للكرة لتصل إلى ازريدة داخل منطقة الجزاء ليهز بها الشباك إثر تسديدة قوية.

اقرا أيضا: الشباب يفوز على الزمالك المصري بكأس الملك سلمان للأندية العربية