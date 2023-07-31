الاتحاد يعلن انضمام البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول لمدة 3 سنوات

أعلن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم تعاقده مع فابينيو لاعب وسط ليفربول ومنتخب البرازيل لمدة ثلاث سنوات.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو لفابينيو على تويتر حمل عنوان "النمور مسموح لها بالعبور".

وسخر الفيديو من عناوين وسائل إعلام تحدث بعضها عن فشل الصفقة أو تأخرها.

وبذلك سيملك الاتحاد ثنائيا قويا في مركز الوسط المدافع بعد التعاقد هذا الصيف مع نجولو كانتي لاعب تشيلسي السابق.

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