الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، من وجود رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدي الرؤية الأفقية علي المدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية والمهد والعلا والعيص وخيبر.

وأفاد المركز في تقريره عن حالة الطقس ليوم الإثنين، أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع وبدر وينبع والعلا والعيص، تبدأ الساعة 10 من صباحِ غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

في السياق نفسه، نبّه الركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على محافظات الحناكية والمهد وخيبر، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية 3 – 5 كيلومترات، فيما أوضح أن الحالة تبدأ في الـ 10 صباحاً، وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

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