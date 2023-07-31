محلل مالي يتوقع تمديد فترة الاستحواذ الملزمة بين “جاهز وذا شفز”

قال وليد البراك، المهتم بتفاصيل الشركات الناشئة والاستثمار الجريء وأسواق المال، إنه بنهاية هذا اليوم تنتهي فترة اتفاقية الاستحواذ الملزمة بين شركة جاهز وشركة ذا شفز، بعد تمديدها لمدة 3 أشهر، للحصول على الموافقات النظامية، لافتا إلى أنه من المفترض أن يتم الإعلان اليوم عن أبرز التطورات بهذا الشأن.

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البراك، أضاف عبر "إكس" (تويتر سابقا): "أعتقد على الأغلب سيتم تمديد الاتفاقية لفترة إضافية، وتمديد الاتفاقية، بغض النظر عن الأسباب، هو من صالح جاهز في حال تمت الصفقة، على افتراضية استمرار نمو ذا شفز، وبالتالي انخفاض مكررات التقييم على جاهز".

تابع: "الاتفاقية الموقعة كانت استحواذا على 100% مقابل: 325 مليون ريال نقدا، 325 مليون سهم في جاهز بسعر 862 ريالا، بأسعار إقفال يوم أمس مبلغ 325 مليونا، أصبح يعادل 226 مليون ريال، بما يعادل قيمة انخفاض بحوالي 100 مليون ريال".

اختتم: "اتفاقية الاستحواذ شملت مبلغا إضافيا للمؤسسين في ذا شفز، يعادل 100 مليون ريال، في حال تحقيق مستهدفات 2022، وغالبًا تم تحقيقها".