وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: تماسك الجيش يتآكل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الإثنين، إن وقف جنود الاحتياط في الخدمة التطوعية احتجاجًا على الإصلاح القضائي المستمر الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يقوض الأمن القومي في المستقبل.

وفي حديثه في اجتماع خاص مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست حول تأثير تصريحات جنود الاحتياط، قال جالانت إن "الضرر قد تم [بالفعل] على التماسك" ، وهذا يمكن أن يقوض الأمن القومي في المستقبل. وأضاف أنه نتيجة لذلك "يجب الرفض".

محاولة لتقليل عدد جنود الاحتياط

قال جالانت إنه يعمل حاليًا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي وضباط كبار آخرين لمحاولة تقليل عدد جنود الاحتياط الذين يوقفون خدمتهم التطوعية.

على الرغم من أن أعضاء اللجنة طلبوا مسبقًا أن يقدم الضباط أرقامًا عن عدد جنود الاحتياط الذين أعلنوا عن توقف خدمتهم وعدد الذين توقفوا بالفعل عن الحضور للخدمة، لكن لم يتم إعطاء أي أرقام.

وأثارت خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور وأدت لانقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزت ولاء بعض جنود الاحتياط.

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