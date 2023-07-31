الأخضر تحت 15 عامًا يتغلَّب وديًا على فريق أكاديمية الاتحاد الفرنسي

تغلَّب المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم، على فريق أكاديمية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الاثنين.

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المباراة ضمن المعسكر الإعدادي في جزيرة غوادلوب، المقام تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس كونكاكاف 2023 في جمهورية الدومينيكان وكوراساو.

دخل المدرب الفرنسي بيرنارد روديريغز المباراة بتشكيلة مكونة من: موسى آل عيد في حراسة المرمى، سيف العتيبي، جواد الهاشم، علي كعبي، مبارك المسرحي، راكان حارثي، طارش هزازي، خالد شراحيلي، علي الشنقيطي، زيد البوري، فيصل مهوري.

ويأتي المنتخب السعودي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس كونكاكاف تحت 15 عامًا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات المكسيك، جامايكا، والسلفادور، في منافسات مقرر إقامتها في 6 من أغسطس المقبل.