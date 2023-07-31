الأهلي المصري يتعاقد مع الجناح المغربي رضا سليم

أعلن نادي الأهلي المصري، مساء الاثنين، تعاقده مع الجناح المغربي رضا سليم، لاعب نادي الجيش الملكي السابق، لمدة 4 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وقال الأحمر، في بيان له: "تعاقد النادي الأهلي مع رضا سليم لمدة 4 مواسم، مع أحقية الأهلي في إضافة سنة أخرى لمدة العقد، إذا ما رغب في ذلك".

وظهر رضا سليم، في مقطع فيديو ترويجي، نشره الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يروي فيه رحلته من المحيط الأطلنطي إلى نهر النيل لخوض تجربة الاحتراف مع نادي القرن الإفريقي.

ويبلغ رضا سليم،، 24 عاما، ومركزه الأساسي الجناح الأيمن، وأيضا يجيد اللعب كجناح أيسر وصانع ألعاب.

ومنذ 2019، ويلعب رضا سليم للجيش الملكي المغربي، وشارك في 39 مباراة سجل خلالها 13 هدفا، وصنع 14 في الموسم الماضي.