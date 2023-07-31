وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة

قالت لجنة الحج والزيارة، إن عدد عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس، بلغ 685550 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

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وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 621936 حاجًا، فيما بلغ عدد المغادرين 20555 حاجاً، غادر منهم 16747 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عبر 64 رحلة.

وأشار البيان الصادر عن لجنة الحج والزيارة، إلى أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم، بلغ 63514 حاجاً من جنسيات مختلفة، فيما بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 21٪؜.

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