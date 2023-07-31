الأخدود يتعاقد رسميًا مع لاعب برشلونة السابق

أعلن نادي الأخدود، الصاعد حديثا لدوري المحترفين، مساء الإثنين، تعاقده رسميًا مع الإسباني أليكس كويادو، لاعب برشلونة السابق.

وفي بيان للنادي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، نشر الأخدود تغريدة قال خلالها: "أليكس كولادو أخدودي"، وأرفق صورة ترحيبية بـ كويادو كتب عليها: "موهبة كتالونيا أخدودي"، كما نشر النادي مقطع فيديو للاعبه الجديد أليكس كولادو، قال خلاله: "النجاح هو مجرد قمة والعمل الجاد هو الطريق للوصول إليه".

الإسباني أليكس كويادو صاحب الـ24 ربيعًا؛ لعب لنادي برشلونة، وخاض تجربة إعارة مع غرناطة وإلتشي، قبل انتقاله إلى ريال بيتيس في صيف 2023.

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