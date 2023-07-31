تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن قتل زوجة والده في حائل

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة حائل.

ونفذ الحكم في المواطن راضي بن هنى بن عائض القلادي الرشيدي، بتمهة قتل زوجة أبيه، بعد قيامه بالاعتداء عليها بالضرب في أيام متعاقبة بأداة صلبة، وتعذيبها بتقييد يديها ورجليها، وعدم إسعافها مما أدى إلى وفاتها، ودفنها خارج البنيان، وعدم الإبلاغ عن ذلك.

صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، وتم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / راضي بن هنى بن عائض القلادي الرشيدي - سعودي الجنسية - أمس الاثنين بتاريخ 13 / 1 / 1445هـ الموافق 31 / 7 / 2023م بمنطقة حائل.

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