باريس سان جيرمان يخطط لشكوى ريال مدريد في فيفا لإيقاف انتقال مبابي

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي؛ يدرس حاليًا التقدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب ما أسماه بـ اتفاق كيليان مبابي غير القانوني بموجب قواعد الفيفا، للانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

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وبحسب صحيفة التلغراف، فإن إدارة باريس سان جيرمان تدرس التقدم بشكوى في "فيفا" تجاه ريال مدريد، إذ يعتقد أن الأخير متفق مع كيليان مبابي للانتقال إلى صفوفه مجانًا العام المقبل.

ورفض مبابي الانتقال من باريس سان جيرمان وعدم رغبته تمديد التعاقد لما بعد 2024، لرغبته بالحصول على مكافأة الولاء، بينما تطلب إدارة النادي من اللاعب التجديد أو الانتقال في فترة الانتقالات الصيفية.

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