بوركينا فاسو ومالي: التدخل العسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا

حذرت بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك، اليوم، من أي تدخل عسكري في النيجر، لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب، إلى الحكم، مشددة على أن تلك الخطوة ستكون بمثابة إعلان حرب على الدولتين - وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

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يأتي ذلك التحذير غداة تلويح قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، باستخدام "القوة" لو لزم الأمر، ضد المجلس العسكري في النيجر، لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازو، وذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة النيجيرية أبوجا.

كانت دول غرب أفريقيا، قد دعت إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر، وطالبت بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، كما أشارت إلى أن الإجراءات العقابية ضد القادة العسكريين الجدد في النيجر ربما تتضمن عقوبات مالية وأخرى تتعلق بتقييد السفر ومنطقة حظر طيران.

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