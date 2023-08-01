الأرصاد: الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ50 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحلي من مكة المكرمة إلى جازان وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار المركز إلى أن ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان و عسير.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تواجد رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدي الرؤية الأفقية، علي ينبع وبدر. وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحا وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

درجات الحرارة المتوقعة في المملكة



مع استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة، في مناطق واسعة من المملكة، توقع المركز أن تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة إذ تبلغ العظمى بها 50 درجة، يليها الدمام التي تسجل 49 درجة، وجاءت درجات الحرارة العظمى في مكة المكرمة 46 درجة، وفي المدينة المنورة 43 درجة وتكون العظمى في الرياض 46 درجة.

حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.

وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة.

حالة البحر الأحمر الأحمر والخليج العربي



وفقًا للمركز، تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج في البحر الأحمر والخليج العربي



يبلغ ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي. بينما يكون ارتفاع الأمواج في الخليج العربي من نصف المتر إلى متر.