رياح الشيدة وأتربة مثارة وأمطار في ٩ مناطق في المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء عبر نظام الإنذار المبكر، عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة اليوم في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وعسير وجازان والشرقية ونجران والباحة.

في التفاصيل، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح شديدة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تصل سرعتها إلى (40 - 49 ) كم/ساعة، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة في تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءا.

رياح شديدة في المدينة المنورة

وحذر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومتر .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع وبدر وينبع والعلا والعيص وخيبر، تبدأ الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.

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كما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس من أتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( 3 - 5 ) كيلومتر. موضحًا أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 10 صباحًا، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء اليوم.

أتربة مثارة في الرياض

وفي الرياض، نبّه المركز من أنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والأفلاج والحريق والدلم والرين والسليل والمزاحمية وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساءا، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على أغلب المحافظات حتى الساعة الـ 17.00 من مساء اليوم.

أمطار في عسير

تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول وتساقط البرد، وتشمل أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءا، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على العرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 مساءا.

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع سيول وتساقط البرد، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءا، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الدرب وبيش ورياحًا شديدة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءا.

وحذر المركز من أن منطقة القصيم تشهد موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الحالة الأسياح والشماسية وبريدة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءا.

ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءا، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على أغلب المحافظات وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءا.

وتشهد منطقة نجران أيضًا أتربة مثارة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وكلك تشهد منطقة الباحة أتربة مثارة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، ورياحًا شديدة تشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.