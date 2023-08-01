مدرب النصر: رباعية المنستيري تترجم عملنا.. ومباراة الزمالك الأهم

أبدى البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد المنستيري التونسي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن فريقه لا يزال في مرحلة بناء ولم يصل للمستوى المطلوب.

وتغلب النصر على الاتحاد المنستيري بنتيدة 4-1 مساء أمس الإثنين في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، المقامة في السعودية.

وكان النصر قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع الشباب السعودي سلبيا، وبعد فوزه أمس، يحتل النصر صدارة المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام الشباب، ويليهما الزمالك المصري برصيد ثلاث نقاتط والاتحاد المنستيري بدون رصيد وقد تأكد خروجه من دور المجموعات.

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تصريحات مدرب النصر بعد الفوز على الاتحاد المنستيري

وقال لويس كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة أمس: "كانت مباراة من طرف واحد، تحكمنا في المباراة كاملة، لم نصل كثيرا لمرمى الخصم في الشوط الأول كما توقعنا، لكن في الشوط الثاني، أجرينا تعديلات وتحدثنا مع اللاعبين ونجح الفريق في الوصول لمرمى المنافس".

وأضاف: "الثقل الهجومي أعطانا أهدافا عديدة وصنع لنا كثيرا من الفرص، لكن لا ننسى أننا في مرحلة بناء ولم نصل للمستوى الذي نريده".

🎙️ البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق #النصر خلال المؤتمر الصحافي: • المواجهة كانت من طرف واحد وسيطرنا على اللعب في الشوط الثاني • نملك ثقل هجومي ساعدنا على تسجيل الأهداف وصناعة عدة فرص #الاتحاد_المنستيري_النصر 🇸🇦🇹🇳 #كأس_الملك_سلمان_للأندية 🏆 pic.twitter.com/vFw60jeGCV — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) July 31, 2023

وأوضح في التصريحات التي نشرها النصر عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) :"لعبنا مباريات عديدة، وتدربنا تدريبات قليلة. ثلاث مباريات متتالية الآن تخللها تدريب واحد فقط، كل ما نحتاجه أن نتدرب أكثر لنصل إلى ما نريد".

وأضاف: "أهنئ لاعبينا على الروح العالية والصبر الذي تحلوا به عندما تلقينا هدفا في وقت صعب، عدنا للمباراة وكانت ردة الفعل بتسجيل ثلاثة أهداف".

وأنهى مدرب النصر قائلا: "هذا الانتصار جيد بالنسبة لنا، لأنه يترجم العمل الذي نقدمه، إمكانية لاعبينا كبيرة وأنا سعيد للغاية بهم، نعرف أن جميع مباريات دور المجموعات مهمة، ومباراة الزمالك هي الأهم لأنها تحسم التأهل".

يذكر أن النصر يتطلع إلى حسم التأهل للدور الثاني (دور الثمانية) من البطولة العربية عبر مباراته أمام الزمالك في الجولة الثالثة الأخيرة، والتي تقام يوم الخميس المقبل.