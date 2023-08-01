كريستيانو رونالدو يمازح مشجعة بسبب قميص سبورتنج لشبونة

مازح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم النصر، مشجعة سعودية بعد مباراة الفريق ضد الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية 2023.

وقاد كريستيانو رونالدو فريق النصر للتغلب على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1 مساء أمس الإثنين في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، المقامة في السعودية.

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وأثناء خروجه من الملعب، انتظرته بعض الجماهير للحصول على توقيعه، وكان بينهم مشجعة رفعت قيمص رونالدو أثناء لعبه لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في بداية مسيرته.

وقال رونالدو للمشجعة: "قميص لطيف، هل هذا هدية لي؟" فردت المشجعة :"نعم"، ليرد رونالدو: "لا لا، أنا أمزح".

ثم حرص رونالدو على التوقيع على القميص الذي يحمل الرقم 28، وهو الذي أعلن به رونالدو عن موهبته في بداية مسيرته، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد عام 2003، ثم أتبع ذلك بالتوقيع على عدد من الأوتوغرافات.

كريستيانو رونالدو رسمييييييياااااااا

يتكلم معاي يقول هذا التيشيرت لي😵😵😵😵😵😵😵🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯😵‍💫😵‍💫🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/lMc9b7YasR — جِنَان بنت خالد (@55__jenan) July 31, 2023

وسجل صاحب الـ38 عاما الهدف الثاني للنصر في مرمى الاتحاد المنستيري، ليضع الفريق في المقدمة بعدما كانت النتيجة تشير للتعادل، قبل أن يسجل الفريق هدفين آخرين في الدقائق الأخيرة ليحسم اللقاء 4-1.

وحقق النصر فوزه الأول في المجموعة بعدما استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع الشباب السعودي سلبيا.

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وبهذا الفوز، احتل النصر صدارة المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام الشباب، ويليهما الزمالك المصري برصيد ثلاث نقاتط والاتحاد المنستيري بدون رصيد وقد تأكد خروجه من دور المجموعات.

وسيتطلع "العالمي" إلى حسم التأهل للدور الثاني (دور الثمانية) من البطولة العربية عبر مباراته أمام الزمالك في الجولة الثالثة الأخيرة، والتي تقام يوم الخميس المقبل، وسيكفي النصر التعادل لبلوغ الأدوار الإقصائية.