فابينيو الأغلى في تاريخ الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد يوم الاثنين تعاقده رسميًا مع البرازيلي فابينيو قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وأصبح فابينيو أحدث النجوم المنضمين للاتحاد بعد القناص الفرنسي كريم بنزيمة الوافد من صفوف ريال مدريد الإسباني ومواطنه نجولو كانتي لاعب تشيلسي وليستر سيتي سابقا.

وبات فابينيو ثاني لاعب يرحل عن ليفربول وينضم للدوري السعودي بعد القائد جوردان هندرسون الذي انضم للاتفاق الذي يدربه حاليا ستيفن جيرارد أسطورة الريدز.

ولم يكشف الاتحاد قيمة الصفقة، لكن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ليفربول سيحصل على ما يقرب من 45 مليون يورو.

وحسبما كشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في هذا الشأن، فإن صفقة فابينيو كلَّفت الاتحاد 46.70 مليون يورو.

وبالتالي فإن فابينيو بات أغلى صفقة في تاريخ الاتحاد، متجاوز البرتغالي جوتا الذي انتقل إلى "النمور" هذا الصيف أيضا قادما من سيلتك الأسكتلندي.

كان جوتا انتقل إلى الاتحاد مقابل 29.10 مليون يورو وفقا لـ"ترانسفير ماركت"، ليتراجع اللاعب إلى المركز الثاني في قائمة أغلى صفقات النادي.

ويحتل المركز نجم برازيلي آخر وهو إيغور كورنادو، الذي انتقل إلى الاتحاد في صيف 2021 قادما من الشارقة مقابل 10.15 مليون يورو.

وكتب فابينيو في رسالة وداع مطولة عبر منصات التواصل الإجتماعي "اليوم أرحل عن بيتي".

وأضاف "مرت خمسة أعوام ارتديت فيها هذا القميص، ودائما بالقدر الأكبر من الفخر والسعادة ".

وأشار اللاعب البرازيلي "بفضل ليفربول ، وصلت إلى أعلى مستوى بالنسبة لي وشاركت في كأس العالم، وبفضل ليفربول حققت حلمي بالسير في الملعب وأنا أحمل ابني بين ذراعي".

Today I leave my home. It's been five years wearing this jersey and always with the greatest honor and happiness possible. Since day one at Liverpool, I've been embraced by everyone. What I saw inside this club, the relationship between the people there, made me feel like family.… pic.twitter.com/r2c7dOwKqV

— Fabinho (@_fabinhotavares) July 31, 2023