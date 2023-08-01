روسيا تعفي المواطنين السعوديين من التأشيرة اعتبارًا من اليوم

دخل اليوم الثلاثاء قرار إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من الحصول على تأشيرات الدخول إلى روسيا عبر السفارات حيز التنفيذ.

ووفقًا للنظام الجديد المعمول به بدء من اليوم الثلاثاء، يحصل المواطنون السعوديون على التأشيرة إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لإصدار التأشيرات الروسية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الرياض.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت روسيا عن اعتزامها إعفاء السعوديين من نظام التأشيرات الحالي، وإعداد اتفاقيات سفر حكومية دولية بشأن الإعفاء مع 11 دولة، بينهم 4 دول خليجية.

وتشمل القائمة الخليجية المعتمدة في المنصة عدة دول هي السعودية والبحرين والكويت وعُمان.

طريقة الحصول على التأشيرة إلكترونية

على طالب التأشيرة الدخول إلى المنصة الإلكترونية للحصول على تأشيرة روسيا الاتحادية: E-visa (kdmid.ru)

وإدخال بياناته الشخصية، وإلحاق صورة شخصية إلى جانب صورة الصفحة الرئيسية لجواز السفر، دون الحاجة لأي مستندات أخرى.

مميزات التأشيرة الإلكترونية

تسمح التأشيرة الإلكترونية بمدة إقامة أقصاها 16 يومًا، وتتيح الدخول إلى روسيا لأغراض سياحية وتجارية، كما تتيح الزيارات الخاصة، والمشاركة في فعاليات علمية وثقافية واجتماعية واقتصادية ورياضية.

دول معفي منها السعوديين من التأشيرات

هناك أكثر من 90 دولة يمكن لمواطني السعودية زيارتها دون الحصول على تأشيرة، ويحتل جواز السفر السعودي المركز 50 ضمن ترتيب الجوزات عالمياً حسب تصنيف موقع "Passport Index".

ولا تحتاج تلك الدول إلى تأشيرة مسبقة من السفارة ويمكن للسعوديين السفر إليها مباشرة أو الحصول على الفيزا عند الوصول إلى المطار أو بتأشيرة إلكترونية.

ومن بين الدول 24 دولة في آسيا منها الفلبين وتايلاند وإندونيسيا، و28 دولة أفريقية منها مالاوي وموزمبيق وسيشل وساحل العاج، 16 دولة في أمريكا منها السلفادور وهندوراس، ودول أوروبية منها أوكرانيا وروسيا البيضاء (بيلاروسيا) وكوسوفو وألبانيا.