خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري باليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس آلان بيرسيه، رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس الاتحاد السويسري، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس آلان بيرسيه، رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.