كلية الصيدلة بجامعة الطائف تحصل على الاعتماد العالمي ACPE

منح مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الصيدلي، كلية الصيدلة في جامعة الطائف شهادة الاعتماد العالمية "ACPE".

وأصبحت كلية الصيدلة بجامعة الطائف من الكليات الصحية القلائل التي استطاعت أن تجمع بين الاعتماد الأكاديمي الوطني المحلي والدولي على حدٍّ سواء، وذلك لتحقيقها معايير جودة التعليم الصيدلاني والمعايير العالمية في المخرجات التعليمية.

من جانبها، أوضحت جامعة الطائف، أن الاعتماد الأكاديمي الأمريكي يركز على المنهج الدراسي وطرق وإستراتيجيات التدريس والتقويم ويهتم أكثر بتطبيق برامج المحاكاة في التدريب على مهارات الرعاية الصيدلية للطلبة قبل البدء في التدريب الميداني والسريري.

وأكدت الجامعة، أن هذا الاعتماد بمثابة تتويج للتجربة التي خاضتها كلية الصيدلة والتي عملت على تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم.

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