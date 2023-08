بايرن يفشل في التوصل لاتفاق لضم كين من توتنهام

ذكرت تقارير إخبارية أن بايرن ميونخ الألماني لم يتوصل إلى اتفاق لضم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي من صفوف توتنهام الإنجليزي، وأن الأمر يتعلق بمقابل الانتقال.

وذكرت بوابة "ذا أتلتيك" الإخبارية أن الخلاف يتعلق بمبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، ولم يجر التوصل إلى اتفاق، لكن الاتصالات متواصلة بين الناديين.

وتردد أن يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ وماركو نيبه مدير الشؤون التقنية، سافرا إلى العاصمة البريطانية لندن أمس الاثنين للاجتماع بمسؤولي توتنهام.

ويشكل هاري كين، الذي أتم 30 عاما من عمره قبل أيام، أولوية بالنسبة لبايرن ميونخ في سوق انتقالات اللاعبين.

وذكرت تقارير أن بايرن ميونخ قدم عرضين بقيمة 70 مليون يورو و80 مليون يورو، لكنهما قوبلا بالرفض من جانب توتنهام، وأنه يجهز عرضا بقيمة 87 مليون يورو إضافة إلى متغيرات ليصل إلى 100 مليون.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن بايرن ميونخ رغم فشل المفاوضات حتى الآن يصر على التعاقد مع هاري كين لأنهم ما زالوا يشعرون بالثقة في حسم الصفقة.

وأضاف صحفي "سكاي سبورتس" في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أن بايرن تقديم عرض جديد والاقتراب من حزمة 100 مليون يورو لضم كين.

وأشار إلى أن النادي البافاري لا يريد إنفاق أموال كبيرة على حارس مرمى جديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب استغلال تلك الأموال للتعاقد مع قائد توتنهام.

Despite gap in valuation after face to face meeting on Monday, Bayern will insist on Harry Kane deal as they still feel confident 🔴 #FCBayern

Bayern want to bid again and go closer to €100m package for Kane.

This is why they don't want to spend big money on new goalkeeper. pic.twitter.com/VdKCDYQrm2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023