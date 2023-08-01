فريق طبي سعودي ينهي معاناة طفل من خلع متكرر بالركبة في نجران

نجح فريق طبي مختص في عظام الأطفال والإصابات الرياضية بمستشفى نجران العام الجديد، في إنهاء معاناة طفل يبلغ عمره 10 سنوات، من خلع متكرر لصابونة الركبة، في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات.

وأوضحت الصحة في نجران، أن الطفل كان يعاني من صعوبة المشي والآم مزعجة في الركبتين، نتيجة الخلع المتكرر للصابونتين.

حيث قرر الفريق الطبي والجراحي بعد عمل الفحوصات السريرية والإشعاعية؛ إجراء عملية جراحية لإعادة الصابونة لمقرها الطبيعي، وعمل ترميم الوتر الجانبي، وذلك بأخذ وتر من الركبة نفسها، وإرجاع الصابونة لمكانها الطبيعي بعد إرخاء الأنسجة المشدودة، باستخدام المنظار في عملية.

وتعد من العمليات النوعية التخصصية في هذا المجال، وقد غادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة، وأعطي المتابعات اللازمة لإكمال الخطة العلاجية، التي تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي.

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